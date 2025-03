J

uraría en falso, si lo hiciera afirmando que no esperaba tantos comentarios en torno a la información que la columneta del pasado lunes (y los anteriores) proporcionó, gracias al trabajo profesional y responsable que desarrollan los reporteros y columnistas de este diario. Sin embargo, lo que sí me resultó verdaderamente epatante fue el número inusual de participaciones, así como lo disímbolo de sus reacciones y propuestas. Éstas van desde las osadas incitaciones a declarar la guerra a Estados Unidos, lo cual –seguramente estaremos de acuerdo– nos significaría un pronto suicidio colectivo. Pero eso sí, lo que nunca se daría es el dominio absoluto de la población nacional o la ocupación total del territorio (remember el pequeño Vietnam.) Además, no hay que olvidar que la Divina Providencia siempre apoya a los buenos cuando son más que los malos , y los pocos multimillonarios que existen en el planeta caben en Manhattan o en Dubai, pero a los miserables del mundo los continentes existentes les quedan chicos, bajo el actual sistema excluyente y discriminatorio.

Honestamente pienso que, sin que mengüe el amor patrio y la furia contra el responsable personal de estos difíciles momentos, nuestro comportamiento debe estar estrictamente apegado al derecho internacional vigente y al añejo derecho de gentes. Dentro de esos parámetros, el Coloso del Norte tendrá que mostrar su verdadero rostro para que exhiba ante el mundo la catadura de quienes han comenzado a gobernar dicho país, que se ha ufanado durante muchos años de ser paradigma de la democracia, la libertad y los derechos humanos.

Un paréntesis para hacer breves comentarios sobre los actos celebrados el pasado sábado y ayer. Como los comentarios sobre cada uno de ellos son muy semejantes y la economía de renglones impone limitantes, me referiré a los dos en un solo viaje. A saber: los textos que le escriben a CSP son de primera porque están elaborados específicamente para ella, con todas sus características buenas y malas. Esto no es obvio porque no me refiero a la encomienda meramente burocrática de escribir un discurso para un funcionario, empeñándome en que éste (el discurso, no el orador) sea informado, veraz y brillante. (Los funcionarios, mientras lo sean, siempre serán lo antes dicho, ahora que, de salida, no lo sabemos). Y los ghost writers deberán aprovechar ciertos momentos (triunfos, derrotas honrosas, actos o expresiones heroicas) para garantizar un aplauso del respetable al orador. Me propongo más adelante dar a los discursos de CSP, un examen más detenido, pues creo que vale la pena porque en un análisis comparativo con sus predecesores, las diferencias son múltiples y merecen una simple opinión. Por ahora regresemos al inacabado tema de la miseria y opulencia que nos ha ocupado las últimas entregas.