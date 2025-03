L

os dos gobiernos de la Cuarta Transformación –seis años y casi seis meses– han tenido cuatro secretarios de Hacienda. Al tomar posesión el presidente López Obrador designó a su antiguo colaborador, Carlos Urzúa, pero tiró el arpa y se convirtió en un implacable crítico; ya falleció. El subsecretario Arturo Herrera entró de emergente en julio de 2019, pero renunció dos años después porque fue postulado como gobernador del Banco de México. Fue una rudeza innecesaria hacerlo esperar por meses la confirmación del Senado que no llegó. Volvió al Banco Mundial como director global de Gobernanza. Entró en su lugar Rogelio Ramírez de la O, compañero de lucha de López Obrador. Su periodo terminó en septiembre de 2024, pero la presidenta Sheinbaum le pidió que la acompañara hasta diciembre. Se trataba de que el cambio no provocara desconfianza o turbulencias en los mercados financieros. El viernes pasado, Ramírez de la O se despidió por motivos de carácter familiar. Su lugar probablemente le correspondía al subsecretario Gabriel Yorio; sin embargo, había renunciado desde el 30 de septiembre del año anterior. Yorio es un personaje acreditado a nivel internacional. Tras su dimisión fue designado vicepresidente de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo.

La casa del jabonero

La Presidenta Sheinbaum llamó a ocupar la titularidad de Hacienda a Édgar Amador Zamora, fue secretario de Finanzas del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Mancera, a quien se tacha desde la 4T no sólo de corrupto, sino también de traidor al movimiento. Venía fungiendo como asesor de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, cuya influencia política va creciendo aunque guarda un perfil discreto tras los muros del banco central. La salida de Ramírez de la O no causó mayor inquietud que la normal en los mercados financieros. Claudia lo calificó como el mejor economista de México .

La herencia

Los tres ex secretarios de Hacienda de la Cuarta Transformación dejan estos resultados hasta hoy: una deuda pública superior a 16 billones de pesos (la mayor de la historia) y un déficit también histórico. Parte del dé-ficit –la diferencia entre ingresos y egresos del gobierno– proviene del monto de los intereses. A favor de Ramírez de la O habrá que decir que no permitió que la política contaminara la economía. Tal vez no se va satisfecho, quedó lejos del protagonista del ‘milagro mexicano’ Antonio Ortiz Mena. Mucha suerte al nuevo titular, Amador Zamora, porque Hacienda se parece a la casa del jabonero: el que no cae resbala.