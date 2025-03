Luis Langarica A.

Problemas en trámite de Pensión del Bienestar

Soy una persona de la tercera edad con problemas en el trámite de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Me registré el 19 de diciembre de 2023 en Parque Cantera, Coyoacán, con el folio 6582363; se me indicó que en mes y medio recibiría fecha y lugar para recoger mi tarjeta.

En octubre de 2024, al no recibir información, acudí para consultar; me explicaron que la veda electoral retrasó todo.

No me volvieron a contactar. Acudí el pasado 11 de febrero a Super Issste Coapa y me dijeron que nada había a mi nombre y debía volver a hacer el trámite. El 17 de febrero me registraron con el folio 8306810; repitieron que máximo en mes y medio me avisarían.

El pasado 2 de marzo, la persona que me registró me convocó a Paseo de la Reforma 51 a recoger mi tarjeta, a punto de ser cancelada por el largo tiempo que allí tenía, con un nuevo folio, 14542882.

Acudí al siguiente día a Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar, donde me indicaron que no tenían nada con ese número ni podían buscarme, pues las oficinas estaban cerradas por marchas.

Agregaron que los folios previos ya habían sido desechados y me mandaron de regreso con la persona que me dio el último número, o bien, regresar la próxima vez que haya registro y repetir el trámite.

Escribí a Irán Rodríguez, que el 17 de febrero, en Coapa, se dijo jefa del programa en Coyoacán y proporcionó su número para resolver problemas, pero ella se limitó a mandarme callar, pues si sigo haciendo consultas me confundiré.

Omitió explicar qué pasó con la tarjeta, por qué me dan información contradictoria que implica desplazamientos, sin tomar en cuenta mi condición de adulta mayor, ni los riesgos de traslado para alguien como yo, aquejada de osteoporosis y dolores de cadera.

No puedo dejar de cuestionar: ¿sería justo callar? ¿Esto es trato digno?

María Dolores Díaz Arteaga

Invitación

Por una reforma política realmente democrática

Se invita a la conferencia que impartirá Mónica Soto Elízaga, activista con amplio recorrido en la izquierda mexicana. La cita es en el Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Martes 11 a las 18 horas. Más información en el 55-9188-8096.

Araceli Hernández, Clara Robledo, Guadalupe López, Laura Saénz, Gilberto García Mora, Marco Alvarado y Hugo Sánchez