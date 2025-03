Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de marzo de 2025, p. 32

Chilpancingo, Gro., Mujeres periodistas del estado marcharon y realizaron un mitin en esta capital para exigir respeto a su labor; posteriormente inauguraron la exposición fotográfica Una mirada, en el Museo Regional de Guerrero.

Por quinto año consecutivo, las reporteras se movilizaron ayer, del parque Unidos por Guerrero a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, portando mantas, pancartas y paliacates.

Las inconformes fijaron su postura contra las violencias machista y estructural que afectan sus tareas de comunicación y ponen en riesgo sus vidas.