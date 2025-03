Leonardo Páez

Periódico La Jornada

Lunes 10 de marzo de 2025, p. a37

¿Se imaginarán los protectores de animales la historia de la humanidad sin el caballo? Y el colmo de la crueldad: ¿sin los millones de caballos muertos, heridos, maltratados y comidos? Pero este proteccionismo no sabe de historia, sólo de apurados igualamientos absurdos de especies, como si la naturaleza hubiera carecido de orden hasta la aparición de los animalistas.

¿Y cuál habría sido el derrotero de las sociedades humanas si la igualdad entre hombres y mujeres, la equidad y paridad de género, se hubiesen establecido en el siglo cuarto, en el XV o en el XIX? ¿Menos yerros y más aciertos? ¿Más amor y menos odios? ¿Menos población y más justicia? A saber, pero más vale tarde que nunca para estos anhelos de un mayor equilibrio entre las personas.

Por lo que toca a la fiesta de los toros, si ésta ha sido particularmente injusta con los varones, imagínese con las mujeres, que a duras penas logran alternar entre ellas y ocasionalmente con diestros de luces, lo que reduce sus posibilidades de posicionamiento. Más que un problema de valor o de fuerza, lo es de valoración y de visión por parte del empresariado. Son bastantes nombres femeninos los que el sistema ha desaprovechado, reduciendo de paso su oferta de espectáculo.

Paola San Román, cabeza y corazón

Partieron plaza la rejoneadora de novillos Stefanía, sin e, Uribe (21 festejos mixtos), la matadora queretana Paola San Román (10 años de alternativa y 39 tardes en ese lapso) y la originaria de Córdoba, España, Rocío Romero, que tras haberse doctorado hace año y medio y cortado dos orejas esa tarde, no había vuelto a ver un pitón, pero por poderosas razones vino a confirmar, sobre todo, que lo suyo no es la tauromaquia. ¿Por qué no trajeron a la colombiana Rocío Morelli, que hace un año cortó una oreja en la Plaza México?