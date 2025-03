n el Día de la Mujer… toreras en la Plaza México… ¿Qué podía agregar a lo que ya estaba dicho? Obra maestra que contiene a la vez a su creador y toda la creación pasada, la que lleva en él la más secreta de todas cuyo destino es no ver jamás el día.

Cuando aún no nacía la esperanza. / Ni vagaban los ángeles en su firme blancura; / Cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios; / antes, antes muy antes.

Cuando aún no había flores en las sendas / porque las sendas no eran ni las flores estaban; / cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas, / ya éramos tú y yo.

Alí Chumacero nos dice que no se escribe nunca más que la poesía. Toda creación alimenta la parte de muerte que oculta. Deseo de proyectar fuera de sí el exceso que nos habita, hay muerte en todo deseo.