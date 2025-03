Hablar de ello ruidosamente no significa que se hayan tomado medidas. Hay una mayor concentración de riqueza que tal vez nunca antes en la historia de la humanidad. Y podemos ver adónde nos ha llevado eso.

La actriz señaló que a pesar de las muchas conversaciones en torno a la igualdad salarial, esto no ha llegado a buen puerto en la industria.

En una nueva entrevista con The Observer, se preguntó a la mujer de 53 años ¿Qué pasó con #MeToo?

Blanchett, quien actualmente se encuentra en el escenario en Londres en la producción de The Barbican de The Seagull, fue una de las muchas estrellas de Hollywood que denunciaron haber sido acosadas sexualmente por Harvey Weinstein cuando surgieron acusaciones contra el ahora deshonrado productor en 2017, mientras el movimiento #MeToo estaba tomando fuerza.

The Independent

A nadie le importó , dijo Williams en un discurso pronunciado en 2019 en el Día de la Igualdad Salarial en el Capitolio. Esto no fue una sorpresa para mí, simplemente reforzó mi creencia, aprendida a lo largo de la vida, de que la igualdad no es un derecho inalienable y que las mujeres siempre trabajarían igual de duro por menos dinero mientras asumían más responsabilidades en el hogar.

Los fanáticos de la exitosa serie de Netflix, The Crown, se sorprendieron al saber que a Claire Foy, quien interpretó a la Reina y lideró la serie, le pagaban menos que a su coprotagonista Matt Smith.

Más tarde afirmó a The Telegraph: Definitivamente me abrió los ojos a muchas cosas. Y ciertamente no seré ingenua en esas cuestiones .

El mes pasado, Blanchett cuestionó los efectos duraderos de #MeToo. Todo el mundo habla del movimiento #MeToo como si ya hubiera terminado, y yo creo que, para ser sincera, nunca echó raíces , dijo Blanchett.

En declaraciones a The Guardian, agregó que es responsabilidad de aquellos en industrias orientadas al público continuar la conversación.

Cuando se habla de equidad e inclusión, eso significa que las personas que han tenido todos los juguetes necesitan compartirlos. Se han acostumbrado a que eso sea normal. Por eso hay que ser muy expresivo para reequilibrarlo , estableció.

Cuando le preguntaron a Blanchett en una entrevista de 2018 con Variety si Weinstein alguna vez la acosó sexualmente o se comportó de manera inapropiada con ella, respondió: Conmigo, sí .