onstantemente me avergüenza y enoja el futbol profesional mexicano, especialmente el masculino de la Liga Mx (en la femenil chillan menos y juegan más) y su selección nacional. En todos los sentidos de la palabra, me siento defraudado. Y no pocas veces robado. No recuerdo cuándo comenzó a pasarme, pero lleva rato; lo que sí está claro es que cada vez es peor.

Uno se pone al televisor o acude al estadio con ganas de ver un buen partido y al final lo único bueno, si corrimos con suerte, fueron las chelas, la botana y la compañía. Porque del partido, ¿qué queda? Aun si ganó el equipo al que le ibas, queda ese amargor de lo chafa.

En mis primeros tiempos, que datan de antes de los ratones verdes, epíteto que acuñó el gran comentarista deportivo Manuel Seyde en su columna de medio siglo Temas del Día en el viejo Excélsior para dar nombre a nuestros desencantos, el futbol era un juego, en primer lugar. Desde los seis o siete años, mamá, voy a salir a jugar , era sinónimo de voy a patear un balón. A mi provecta edad sigue siendo el juego favorito (ni el dominó, ni el póker, ni las matatenas me sedujeron jamás). Me ha dado tanto: identidad, seguridad, sentido de riesgo y decisión, ética colectiva, tolerancia y comprensión al hacer equipo, ganas de ganar y sabiduría para perder. En fin, debe pasarle parecido a un montón de gente en el mundo entero. El sóccer es un gran invento, que ni qué.

El aficionado promedio no se cansa de apechugar con la abrumadora publicidad, la creciente epidemia de apuestas en línea y, sobre todo, con la clase de partidos y resultados que padecemos. Por decirlo simple: el fut se trata de jugar bonito y meter gol, justo lo que no ofrece el actual futbol nacional. Cada semana la tabla semanal se llena de 0-0, 1-0, 1-1. Un 2 ya huele a milagro. Acabamos de ver un clásico, que hoy ya viene en paquete como todo, donde las Chivas le ganaron al América con un solitario autogol. También el otro día casi paran un encuentro porque el Toluca tenía en la cancha ¡ocho extranjeros! O sea, siete de 11 está bien. Y era contra el América, pionero en materia de importación de piernas.

Sí, ya sé, los grandes equipos de Europa (donde el nivel es excepcional) son una confederación de multimillonarios encabezados por Real Madrid, Bayern Múnich, París Saint-Germain y similares que compran y venden piernas con dinero ruso, árabe o chino, pero ese es otro asunto. O bien la impresentable FIFA, siempre ilesa tras sus recurrentes escándalos y la corrupción. Sólo hablo de nuestros posmodernos ratoncitos verdes, que cotizan millones, anuncian desodorantes y papas fritas todo el santo día y una vez en la cancha son pura papa y ni siquiera frita.