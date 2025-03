López Leyva destacó que en la última parte de su vida, Pablo González estuvo muy preocupado e involucrado con el zapatismo, que veía como la esperanza de que las sociedades se reorganizaran, se repensaran, con un poder que no era poder .

Ese encuentro se convirtió en los capítulos del volumen, al que se agregaron algunas otras cosas, como los dos discursos que vienen al final. Cuando falleció el también abogado, se transformó en un recordatorio de su legado; incluso, de una parte que no está totalmente reflejada: su trabajo de activista.

El actual coordinador de Humanidades de la UNAM refirió que el texto Pablo González Casanova en su centenario es fruto de las conmemoraciones por el siglo de vida del influyente intelectual de izquierda en 2022, cuando se organizó un ciclo de mesas redondas sobre su trayectoria académica e institucional, así como un aspecto muy significativo que me constó: su calidad humana .

▲ Retrato poco conocido del político, activista y académico, incluido en el volumen Pablo González Casanova en su centenario. Foto del Archivo Fotográfico de la UNAM.

de la UNAM.

Armando López resaltó la suerte de tener una persona con esos rasgos, con ese carácter de intelectual en vínculo con quienes consideraba que debía tenerlo. Y si le agregan que era un académico que generó conocimiento pionero en muchos campos, tienen ustedes un personaje completo. Es importante recordarlo de esta manera. En sus 100 años nos permitió reconocerlo así .

El volumen incluye textos sobre su labor académica, como el que aborda su visión latinoamericana, pues confiaba en que debíamos voltear hacia América Latina, y estaba muy preocupado por fenómenos como el imperialismo y el colonialismo. Eso está presente en su obra .

Precursor de la idea del colonialismo interno

El libro La democracia en México, en tiempos en los que no existía democracia en este país, era completamente retador , y abrió brecha en la discusión contemporánea. Hoy día no se va a encontrar ninguna discusión seria, relevante, académica, que no lo tenga como referente .

Fue precursor, según López Ley-va, en temas como “la idea del colonialismo interno, en el escrito de Raúl Romero, una noción útil en un momento y creación de don Pablo González Casanova para tratar de expresar la manera en que las dinámicas coloniales que siempre pensamos que son de país a país también se pueden observar dentro de las mismas naciones y de regiones.

Esa importante idea mostraba lo que creo trataba de reflejar: las desigualdades sociales, territoriales, geográficas; era una manera de apreciar que las élites políticas de cada país asumían un legado de colonialismo que aplicaban dentro de ciertos espacios.

El funcionario universitario destacó que González Casanova encabezó o promovió gran cantidad de proyectos, como el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich), los Colegios de Ciencias y Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta, que, según el ex rector Enrique Graue, cobró mucha importancia en la pandemia, pues permitió mantener la universidad en funcionamiento.