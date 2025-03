Anaís Ruiz López

Periódico La Jornada

Lunes 10 de marzo de 2025, p. 36

Habitantes y gente que trabaja en puestos de comida y mercancías diversas en el Ajusco consideran que son insuficientes las medidas de seguridad para atender los problemas de violencia e inseguridad a los que se enfrentan, no obstante el aumento de la presencia policial y los patrullajes por la zona como parte de la estrategia de seguridad y vigilancia en la alcaldía Tlalpan que anunció en febrero la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

En la entrada de bosques por la colonia 2 de Octubre, Hugo vende tacos de barbacoa desde hace más de 40 años; relata que ha visto múltiples asaltos y agresiones con armas. Describió que una tarde le dispararon a uno de los vendedores del tianguis, al reportarlo a emergencias, no llegaron pronto porque no daba con el paradero del incidente. Se pregunta si realmente funcionan las cámaras del C5 que están frente a su establecimiento.

Comentó que en las semanas recientes se había instalado una patrulla frente a su puesto, la cual no se encontraba ayer, aunque mencionó que ha aumentado el número de unidades de la policía que vigilan la zona; sin embargo, casi no se detienen o se acercan para saber si está pasando algo, por lo que él no siente que podrían actuar en algún caso delictivo.