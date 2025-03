S

e cumple un paso más hacia nuestra soberanía. No teníamos ninguna necesidad de empobrecer nuestra industria energética con el falso intento de modernizar y optimizar la actividad petrolera. La reforma energética que, de hecho, impusieron desde la Casa Blanca, ha sido cheques en blanco que los gobiernos del PRI y el PAN otorgaron a las empresas extranjeras y a las privadas nacionales. Pero, con la aceptación de la legislación secundaria para recuperar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado, se logrará proveer a la población de energía a bajo costo.

La disminución del litro de gasolina está próximo y la economía nacional se mantendrá en términos sanos. La legisladora Guadalupe Chavira de la Rosa manifestó que la recuperación del carácter público de Pemex y la CFE es un paso hacia el acceso de toda la población al derecho a la electricidad y a los energéticos para una mayor cantidad de población de zonas rurales y urbanas que, según el criterio neoliberal, no eran rentables para las empresas privadas. La legisladora morenista dijo que México ya vivió los estragos de un sistema privatizador, por lo que no se puede depender de las empresas extranjeras para garantizar el acceso a los servicios vitales y universales, como los energéticos.

Las leyes que se aplicarán, beneficiarán a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, y por supuesto, el apoyo será muy grande para la población en general, gracias al rescate de las –otra vez– empresas públicas. Estaremos analizando en este espacio la ley del sector eléctrico, la de Hidrocarburos, la de planeación y transición energética, la de Biocombustibles y la de geotermia. También daremos nuestra opinión sobre los ajustes a la ley del fondo mexicano del petróleo y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es justa la preocupación, incluso la molestia, de la ciudadanía al no contar con el prometido bajo precio de las gasolinas. Sabemos que no ha sido fácil el rescate de la industria energética del país, después del desmantelamiento que sufrieron la CFE y Pemex. Es verdad que, en concreto, no contamos todavía con el beneficio, tan necesario de combustible a bajo precio, propio de un país petrolero como el nuestro. Pero los pasos para lograrlo se están llevando a cabo, pese a los constantes ataques por parte de la oposición de derecha y del fuego amigo de algunos sectores.

Sin embargo, no podemos minimizar el profundo daño que la reforma energética de Peña Nieto originó al país. No obstante, confiamos en que pronto la promesa de los programas de la 4T en cuanto a la independencia energética se cumplan. Por lo pronto, reconocemos que el rescate de nuestra industria petrolera ha sido muy a tiempo y es un gran acierto. Veamos a nuestro alrededor y nos daremos cuenta de que no estamos peor.