Comenta que la hermana y el padre del acusado lo protegen a pesar de que Victoria Riva Palacio Nieto denunció a su ex marido, Héctor Gabriel Muzzio Arévalo, por abuso sexual contra sus hijos de tres y cinco años, y logró enjuiciarlo y sentenciarlo a 42 años de prisión, y ahora protege a un abusador: la parte familiar es muy difícil; en realidad no es una familia, son unos monstruos, son un clan. La hermana del pederasta logró meter a su ex esposo a la cárcel por abuso sexual, es uno de los muy pocos casos exitosos en México, y ahora está encubriendo a su hermano y está poniendo en riesgo a sus hijos frente a un perfil como éste. Es kafkiano, muy irónico .

“Es algo sumamente indignante para mí; han sido años de buscar justicia, de trabajar en sanar internamente desde la puesta de mi denuncia, en febrero del año pasado, y la captura en abril. La verdad, han sido meses de un proceso sumamente difícil y desgastante como para que ahora un juez venga a decir que el cree mucho en la humanidad, en que todo delincuente es apto para la reinserción social.

Es indignante que ponga en libertad por las calles de España a un pederasta; confío en que cuando llegue el momento del juicio para el reclamo y extradición por parte del Estado mexicano se presente a las audiencias y no haya vuelto a escapar. La indignación es enorme.

A partir de entonces, el proceso de extradición ha sido sumamente tortuoso. Aunque Salvador sea la víctima, es el Estado mexicano el que solicita la extradición al gobierno español.

Es muy difícil de entender que siendo yo la víctima, sea solamente una tercera parte interesada, que no tengo voz ni voto en este juicio de repatriación. El trámite de la extradición en México ha representado mucho trabajo. Es muy cansado todo lo que he tenido que hacer para poder clamar justicia.

El proceso de extradición lo llevan a cabo la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en España, que funciona como la institución que recibe los documentos: Pero aún estoy peleando para que se le niegue ese amparo en México sobre la prescripción de los delitos y mantenerle la orden de aprehensión abierta para cuando lo extraditen .

Imprescriptibilidad

A pesar de que desde octubre de 2023 se aprobó la no prescripción de delitos de violencia sexual contra menores, propuesta por Josefina Vázquez Mota, y que el pasado 26 de febrero la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional que se considere que los delitos sexuales cometidos contra los niños y adolescentes son imprescriptibles , el imputado intenta obtener un amparo utilizando la prescripción.

Es por eso que Salvador fue a ver al juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, del juzgado tercero de distrito en materia penal de la Ciudad de México, para que no se conceda un amparo a un imputado que ya huyó a España y se le detuvo gracias a una ficha de Interpol.

Yo le pedí que no me viera a mí, que tengo 37 años, le pedí que vea al niño que fui cuando tenía seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece años, y estaba siendo violado. En aquel momento no podía hablar. Le dije: se lo está pidiendo Salvador niño, cuando no tenía voz, ni herramientas y estaba en un círcu-lo horroroso donde te envuelven los agresores. A ese niño es al que quiero que vea al momento que defina si va o no a darle el amparo a Felipe Riva Palacio Nieto .

Explica que después de la ley de Vázquez Mota y la decisión de la SCJN, sería lamentable que le concedieran el amparo a su agresor: Básicamente los ministros Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz y Pablo Rebolledo, reconocen que las víctimas necesitan más tiempo para hablar. Es el eslogan. Y bajo esos argumentos, concederle un amparo a un pederasta me parece algo arcaico, es obsoleto .

Sin embargo, dice que Manuel Ollé Sesé, abogado de Riva Palacio Nieto en España, el mismo que defendió a Humberto Moreira y a otros mexicanos, pretende sostener el argumento de la prescripción: él era abogado de derechos humanos, pero perdió el rumbo y descubrió mucho mayor placer en la satisfacción de los ceros que en la de la verdad y las causas justas y nobles. Aunado a ello, descubrió otra cosa: los mexicanos pueden ser una mina de oro si él ya se especializó en poder resolver que no sean extraditados a México .

Parlamento europeo

Salvador dice que sería un grave error que Madrid no concediera la extradición: si bien la relación entre España y México no es la mejor en estos momentos, hay casos como el de Alonso Ancira o Emilio Lozoya que fueron extraditados. En un caso como este, no entendería por qué quisiera quedarse con un pederasta en sus calles .

Y advierte que en caso de ser negativa la decisión, pretende denunciar al Estado español ante el Parlamente Europeo por haber violado sus derechos humanos, siguiendo el precedente de la sentencia del caso Angulo Losada contra Bolivia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Salvador, suspira y muestra la dedicatoria que su madre le escribió en su tesis: Para mi querido hijo, con todo mi amor y para que comprenda que nunca debe dejar nada sin concluir .