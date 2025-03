Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 9 de marzo de 2025, p. 11

En los estados del sur no se tienen las condiciones para que arriben los connacionales deportados por Estados Unidos, como sucede desde hace dos semanas, advirtieron organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los mexicanos que han llegado vía aérea a Tapachula, Chiapas, varios de ellos con sus familias, vienen sin nada y tienen que buscar viajes en autobús para regresar a sus lugares de origen, algunos hacia el otro extremo del país, como Baja California, Chihuahua y Nuevo León, aseguraron.

Los 2 mil pesos que les entrega el gobierno mexicano no son suficientes y no hay albergues en la ciudad, los que se tienen son los que opera la sociedad civil , destacó el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Karen Pérez, directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados México –integrante del citado colectivo–, afirmó que con base en testimonios se percataron de que muchos de los connacionales que han sido deportados no saben a dónde están llegando. No tienen claridad sobre sus procesos, ni el traslado .

Indicó que algunos han expresado no saber cómo regresar a sus entidades y que el dinero que les dio el gobierno mexicano no les ajusta para irse, por lo que estaban considerando buscar un trabajo en Tapachula para tener más recursos, ya que no tienen familiares con condiciones económicas que les pudieran facilitar los traslados .