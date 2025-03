Jair Cabrera Torres

Periódico La Jornada

Domingo 9 de marzo de 2025, p. 6

Al menos una docena de internas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla participan en el taller de crochet donde aprenden a hacer muñecas, bolsas, bufandas, ropa interior entre otros productos, y después venderlos para así poder solventar sus gastos dentro de la prisión.

“No había mucho que hacer y este curso llegó por primera vez aquí en la época de la pandemia, entonces decidí tomarlo porque si no me iba a aburrir mucho. Después me empezó a gustar y le tomé amor. Todo lo que sé ahora lo he aprendido aquí, ahora sé hacer varias cosas porque he pasado por muchos talleres que han dado en la peni. Me emociona, me da gusto, cuando estoy haciéndolas pienso que alguien más lo va a tener y sé que a veces todo esto es parte de cada una de nosotras, las emociones, cómo se siente una, y lo hago con el propósito de que la persona a quien se lo vayan a vender o a regalar sea de su agrado” mencionó Makelina, una interna de Santa Martha Acatitla.

Para Makelina, elaborar rostros de personajes es todo un reto, Han llegado pedidos difíciles, por ejemplo, cuando nos toca hacer de algún personaje en específico, como el que hicimos de la Presidenta, la verdad si cuesta trabajo. Personalizar el muñeco, la cara de una persona se vuelve un reto .