Defender la soberanía nacional pasa necesariamente por la soberanía alimentaria que hoy no tenemos, pues seguimos siendo uno de los principales países importadores de granos, por cambiar la política agropecuaria con grandes inversiones en el campo; por impulsar el sector social de la economía hoy prácticamente ausente; por ver los programas sociales sólo como complementarios de los productivos; por apostar más a la inversión pública que por hoy representa 11 por ciento de la inversión total y 2.7 como proporción del PIB contra 89 por ciento de la privada y 21 por ciento del PIB; por combatir de manera decisiva la gran desigualdad y concentración de la riqueza que prevalece en nuestro país. En fin, trabajar por un modelo de desarrollo propio.

Necesitamos un modelo de desarrollo propio que genere una política industrial que le dé valor agregado a lo producido en México para que las exportaciones lleven la mayor parte de productos mexicanos y no de importaciones; en China 90 por ciento de sus exportaciones son producidas en ese país. Apostar mayormente a la inversión extranjera directa y al nearshoring no es el mejor camino, menos ahora que Trump está tratando de que las grandes empresas regresen a su país con pagos menores de impuestos.

En estos días han hablado mucho de la defensa de la soberanía nacional pero sólo en relación a las políticas que pretende aplicar Donald Trump y nada o muy poco de cómo el actual modelo económico en lo interno atenta contra nuestra soberanía de manera importante. Deberíamos implementar acciones a la ofensiva y no sólo estar esperando para ver qué hacemos ante las ocurrencias de Trump con base en el desarrollo nacional y un análisis serio de qué nos ha dejado realmente el T-MEC.

La defensa de nuestros principios y valores no admite reserva ante el acecho creciente de la mayor potencia económica y militar del mundo que intenta recuperar fueros para regresar a las prácticas abusivas contra pueblos débiles o dóciles, disponiendo a su antojo de la voluntad, el trabajo y las riquezas naturales en menoscabo del derecho internacional.

a persistencia insólita, ejemplar y patriota de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en defensa del territorio y la dignidad nacionales resuena en todos los rincones del planeta; enfrentar la violencia discursiva de un personero lleno de ocurrencias irresponsables, grotescas e irrespetuosas es tarea encomiable no tanto por el alcance de las amenazas como por la simpleza, indecencia y poca seriedad de palabra del presidente de Estados Unidos, todavía líder del decadente imperio de Occidente.

No es concediendo todo lo que del norte se nos está pidiendo como saldremos adelante, sino trabajando por un modelo de desarrollo propio y menos dependiente de esos tratados que han impedido un verdadero desarrollo para nuestro pueblo.

Benito Mirón Lince

Vlady en exposición de Kaluz no es posible

Con base en lo publicado en esta sección por Juan Diaz Yarto, Demanda inclusión de Vlady en exposición (11/02/25), doy respuesta:

Agradecemos su interés en la exposición Bajo el mismo México y coincidimos en la relevancia de Vlady dentro de la plástica mexicana. Sin embargo, la selección de piezas para esta muestra responde a un guion curatorial específico, centrado en el diálogo directo entre artistas de la llamada Escuela Mexicana de Pintura (de la que Vlady no fue partícipe) que forman parte de las dos colecciones presentadas.

Dado que la colección Kaluz no cuenta con obra de este autor y su trabajo corresponde a un periodo artístico diferente (la Ruptura), su inclusión no sólo no es posible dentro de la narrativa curatorial, sino que además, afectaría la coherencia conceptual de la muestra, centrada en el paradigma realista-mexicanista posrevolucionario que llegó hasta la década de los 70 del siglo XX.

Raúl Cano Monroy

Invitaciones

Obra de Tadeco Teatro

El Centro Cultural El Albergue del Arte invita al cierre de la segunda temporada de Tadeco Teatro con la obra El gato manchado y La golondrina Sinhá, de Tadeco Teatro. Con Melissa Cornejo, Xiomara Becerra Margarita H. Navarro y Gustavo Ávila. Dirección de Sabine Gründemann

Espectáculo de títeres, partiendo de la premisa de que el amor es el motor de todo acto humano, a los personajes protagónicos, un gato y una golondrina no les permiten estar juntos por sus condiciones felinas y pajarina .

Cierre de temporada hoy a las 14 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán.Reservaciones: Tel. 55-5554-6228. Entrada libre.

"No dejemos de hablar de Palestina" Juicio a los genocidas .

Te esperamos este domingo en el Ángel de la Independencia de las 12 a las 14 horas, para manifestar nuestro repudio al genocidio provocado por el sionismo israelí. Fraternalmente:

Guillermina Torres, Víctor Vera, Daniel Rossell, Héctor Cifuentes, Silvia Ramos, Ignacio Hernández, Raúl Amezcua, María Elena Chávez, Josefina Mena Abraham, Gilberto García Mora Ibarra.

Todo se derrumba de Chinua Achebe

Se buscan lectores para leer todo el libro de este escritor y maestro de origen nigeriano, que nos sorprende, pero también nos muestra la similitud de los pueblos tribales y la condición humana en casos de colonización.

La cita es el jueves 13 de marzo a las 19 horas, en la siguiente liga: https://cutt.ly/oeFlcawK

Anfitriona: maestra Karilú López Ramírez

Convocan la UACM y el Programa Galatea y Lectores en vivo