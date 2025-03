Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 9 de marzo de 2025, p. 23

Madrid. La Unión Europea será en breve una región libre de plomo en el medio ambiente, al menos del procedente de la caza y el tiro deportivos. La Comisión Europea (CE) presentó el borrador de un proyecto ley que tiene como objetivo prohibir el uso de munición de plomo en todos los ámbitos y entornos, no sólo en los humedales –donde ya había sido prohibido en 2023– sino que la medida también alcanzará la utilización de ese material tóxico en los aparejos, sobre todo en los de pesca.

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) estima que con estas medidas se evitará el vertido al medio ambiente de alrededor de 876 mil toneladas de plomo en dos décadas –44 mil toneladas al año–, con lo cual alrededor de 156 millones de aves se salvarán de ser contaminadas.

El debate en torno a la utilización del plomo en la caza, el tiro deportivo y la pesca lleva al menos 10 años abierto en el seno de las instituciones europeas. Hay sobre la mesa varias propuestas para eliminar gradualmente este material tóxico y nocivo para el ecosistema, que afecta además a la cadena trófica de numerosas especies animales de consumo humano.

El primer gran paso se dio en el 2023, cuando se decidió eliminar totalmente la utilización del plomo en los humedales, donde se probó a través de estudios científicos que había una alta dosis de contaminación de las aves autóctonas.

La propuesta de la CE contempla un periodo de transición de entre tres y cinco años y algunas exenciones, como son las disciplinas de tiro deportivo, por ejemplo durante los Juegos Olímpicos y otros certámenes.