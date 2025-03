C

uando Maquiavelo recomendaba al príncipe que para gobernar había que hacerse amar y temer por el pueblo estaba resumiendo la llave maestra de la legitimidad de cualquier gobierno. No se trata de usar la fuerza para ser temido ni de ser condescendiente con todos para ser amado. Al final, coacción sin justificación colectiva y bondad sin firmeza en los temas de gobierno son pilares deleznables para afrontar exitosamente el gobierno de cualquier sociedad atravesada de múltiples y contradictorios intereses.

Para el florentino, ser temido es la virtud del respeto que se obtiene del ejercicio pleno y en todo el territorio de las decisiones de gobierno. Ser amado es tomar medidas que beneficien, de alguna manera, a todos: ricos y pobres.

Ambas son la metáfora de lo universal que, a decir de Marx, es el monopolio por excelencia de los estados modernos. El Estado puede presentarse como la forma de unificación política de la sociedad precisamente porque es la única institución que reclama con éxito el ejercicio vinculante y universal de sus decisiones en un territorio y, por otro lado, porque sus determinaciones están pensadas también para beneficiar, formalmente de manera universal, a todos sus habitantes.

Pero claro, lo sabía bien Maquiavelo, los universales del Estado son monopólicos; es decir, los define el príncipe, no los súbditos; aunque la virtud del respeto emergerá de la capacidad del príncipe para tomar decisiones que sean susceptibles de tener un mínimo de interés común a todos los súbditos. Por ello, lo universal es abstracto, pero real, porque ciertamente beneficia más a unos: al príncipe y su corte, lo que hoy llamamos las clases dominantes. Pero algo, por muy poco que sea, deberá llegar al pueblo, a fin de cimentar tolerancia y cumplimiento.

Común a todos y monopolio de pocos es la fusión política permanente que garantiza la atracción, la adhesión y legitimidad de cualquier gobierno del Estado. Pero cuando esto se quiebra, lo que tenemos es la ferocidad de un Estado patrimonial y oligárquico, que es lo que justamente estamos viendo brotar hoy por todas partes del mundo.

Lujuria de poderosos

En los países subalternos del orden capitalista es conocida la presencia de Usaid con sus llamados proyectos de desarrollo , fortalecimiento democrático y de prensa libre que, a nombre de valores y beneficios para todos, financian a élites locales leales a las empresas y políticas estadunidenses. Es el poder blando ( ser amado ) que viabiliza sin traumas el poder duro de los intereses corporativos ( ser temido ). Pues ahora estas edulcoraciones de la dominación no van más. Los intereses estadunidenses ya no apelarán a eufemismos y consenso para estar allí donde vean conveniente. A modo de cañoneras de mercado, el proteccionismo arancelario de Estados Unidos doblegará a muchos gobiernos extranjeros para que se sometan, sin filtro ni artificio justificador, a lo que Washington necesita para reorientar el comercio mundial. Y, si esto no funciona, lo tomará por la simple razón de que le da la gana. Primero tal vez sea Groenlandia, luego Panamá, quizá luego Gaza...

Que Washington protegerá a Occidente del comunismo, o ahora del asiatismo bárbaro, está bien para los seguidores de Walt Disney que se fascinan con las historias de fantasías. Hoy, el poder duro de las armas de disuasión es un negocio más, como vender cerveza. Si Europa quiere protección, señala Trump, que pague los costos de la seguridad, que suba su gasto en defensa para comprar más armas a Estados Unidos y ponga los muertos en las nuevas aventuras coloniales que aún añora perseguir. Los valores de Occidente que engatusaron a las antiguas generaciones ahora son una vulgar mercancía que se exhibe en el escaparate del supermercado, como la pasta dentífrica o el tocino.

Si hasta hace poco la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la guerra por encargo en Ucrania o la invasión de Libia y Afganistán se justificaban con la retórica de combatir las autocracias, hoy descaradamente se anuncia que es sólo un método para controlar territorio y someter fuerza de trabajo barata.

Cínicamente, y ante los ojos de millones de ciudadanos, Trump echa en cara a los ucranios que Occidente paga por cada joven muerto que tienen en combate y, encima, sin rubor alguno, reclama que sus fallecidos valen menos de lo que han recibido y que deben devolver parte de ese dinero con la entrega de sus minerales.

La moral bucanera ha sustituido a la ilusión universalista.