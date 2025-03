Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 9 de marzo de 2025, p. 19

Dubái. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió ayer que Teherán no negociará con gobiernos matones que no buscan resolver problemas, buscan dominar , en respuesta a la misiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para llegar a un acuerdo nuclear con la república islámica.

La insistencia de algunos países en utilizar la intimidación como método de negociación e imponer sus condiciones a los demás no será aceptada por Irán , declaró el ayatolá durante un discurso en un encuentro religioso en el norte de Teherán y reproducido por los medios del país, antes de insistir en que su país no aceptará la imposición de condiciones . En una reunión con altos funcionarios iraníes, Jamenei sostuvo que el objetivo de la oferta de Washington para negociar era imponer sus propias expectativas , informaron medios iraníes.