En el predio, de unos 50 metros de ancho por 200 de fondo, hay un par de cuartos y no tenían ningún candado o cadena; simplemente empujabas la puerta y se abría. No había ninguna autoridad resguardando, estaba en total abandono , reprocharon.

Es indignante que tras una inspección que las autoridades de Jalisco realizaron en septiembre de 2024, no hayan encontrado estos objetos y pertenencias.

De ahí que hallaron más de 200 pares de zapatos, de hombre y de mujer, de distintos tipos, ropa interior, calcetines, camisas, pantalones, maletas, mochilas y carteras en montón. Los buscadores no se explican cómo en aquella inspección de septiembre del 2024, las autoridades y peritos no encontraron estas pertenencias: hicieron excavaciones con maquinaria y usaron georradares, pero no detectaron los grandes hornos en el subsuelo.

En cambio el colectivo logró hacerlo tan sólo con enterrar varillas y percatarse del reblandecimiento de la tierra.

Yo estaba varillando y mientras iba sacando los huesitos de uno de los hornos, te pones a pensar si era tu familiar, cuántas personas fueron quemadas y que sus familiares jamás los van a encontrar , externó con tristeza uno de los integrantes del colectivo.

Una de las personas entrevistadas consideró que este nuevo hallazgo servirá a los familiares de personas desaparecidas para identificar a sus seres queridos; espera que los videos que difundieron hace un par de días en redes sociales sean de utilidad y enfatizaron que en próximos días seguirán haciendo transmisiones.

Agregó que las autoridades ya trabajan en la extracción de los restos encontrados. Sin embargo, no confían en las autoridades de Jalisco, no tienen un protocolo para resguardar lo encontrado, y únicamente indicaron que si algún familiar identifica alguna prenda, deberá ir a la fiscalía.