Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 9 de marzo de 2025, p. 24

Guadalajara, Jal., Peritos de la Fiscalía del Estado continúan con el recuento y búsqueda de vestigios humanos en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, donde el jueves anterior el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió al menos 400 zapatos y cientos de prendas de vestir, libretas y enseres diversos, además de tres hornos crematorios clandestinos y una cantidad sin determinar de huesos humanos semicalcinados.

En ese lugar que permanece bajo resguardo de las autoridades estatales y federales, según un reporte preliminar que será actualizado hasta terminar el nuevo peritaje, hasta ahora también se han encontrado 96 casquillos de diversos calibres, incompletos, deformes u oxidados, tres cargadores y unos aros aprehensores metálicos .

El 6 de marzo, el fiscal estatal Salvador González de los Santos confirmó que el rancho Izaguirre había sido inspeccionado en septiembre de 2024, pero justificó que entonces no se encontraron cuerpos o huesos humanos por el gran tamaño del lugar.

Lo que pasa es que es un rancho bastante grande, en aquel entonces hubo 10 detenidos, se liberó a dos personas, se hizo una búsqueda en ciertas partes (pero) no se pudo procesar todo el rancho, porque son bastantes hectáreas , dijo.

El rancho fue intervenido por la Guardia Nacional en dicho mes, el mismo cuando se realizó una inspección en la que no se dio con lo que encontró el colectivo de buscadores el jueves, lo que ha generado críticas de agrupaciones de familiares de desaparecidos como Luz de Esperanza, pero no de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha evitado pronunciarse sobre este tema en particular.

El vocero de esa agrupación, Héctor Flores dijo que es una constante que los buscadores encuentren cadáveres en sitios supuestamente ya procesados por las autoridades en los que se había descartado la presencia de más cuerpos, lo que muestra que la fiscalía sigue cometiendo los mismos errores de la administración pasada encabezada por el ex gobernador emecista Enrique Alfaro, que concluyó en diciembre pasado.