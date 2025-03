L

os fuertes golpes en la puerta despertaron a la familia de Ángela, una mujer del pueblo Náhuatl una mañana de enero. Con gran susto, todos en la casa se levantaron. Los más grandes fueron hacia la puerta para preguntar ¿quién era?, la respuesta los dejo sin aliento: abran la puerta, es el ICE . Esas palabras hicieron palidecer a la familia. El terror se apoderaba de ellos, pero fue en ese momento cuando Ángela con seguridad, les preguntó si contaban con alguna orden judicial para que los dejara entrar. Después de esto el silencio reinó, por lo que minutos más tarde los agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) se alejaron del lugar. Esta historia es sólo una de las miles que hemos escuchado durante estas semanas del gobierno de Donald Trump. Familias enteras que viven con temor, el cual las paraliza para realizar acciones cotidianas como llevar a sus hijos a la escuela, hacer sus compras semanales o ir a la iglesia. Las constantes órdenes ejecutivas firmadas por el actual presidente, han hecho temblar a más de uno. Los grupos más vulnerables son la comunidad migrante, la población LGBTQ+, las organizaciones sin fines de lucro, así como diversos sectores gubernamentales.

En las noticias dan aviso constantemente de nuevas redadas en varias ciudades de Estados Unidos. Los Ángeles, Texas, Denver, Chicago, Nueva Jersey y Pensilvania son donde más se ha visto presencia del ICE. Algunos simpatizantes latinos del nuevo presidente comentan que están a favor de estas acciones, porque van contra los migrantes que tienen algún antecedente criminal. Sin embargo, esto no es cierto, ejemplo de esto, es el caso de Faustino del pueblo me’phaa, que fue capturado en la ciudad de Erie, en el estado de Pensilvania, cuando dirigía a su trabajo. El junto con su hermano Lino fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza, la detención se daba sólo unos minutos después de que una persona los señaló como migrantes indocumentados. Contrario de lo que se piense ni Faustino ni Lino tenían antecedentes, mucho menos, había una orden judicial contra ellos, su caso fue fortuito, producto de estar en el momento y lugar equivocado.

Según los registros del consulado de México en Pensilvania, fueron capturados por no contar con identificación en el momento de su arresto. Tanto Lino como Faustino fueron trasladados a la prisión del condado de Erie, donde el ICE tiene convenio para colocar a los migrantes que detiene. Es ahí cuando empieza el calvario. Lo primero es aislarlos y después usan presión sicológica para que firmen su deportación voluntaria. Sólo los más fuertes resisten. Los que no tienen ni familia ni nada por qué quedarse en Estados Unidos firman el documento y en algunas semanas están de regreso en sus países de origen. No es el caso de Faustino, pues él después de 25 años no tiene mucho por qué regresar, su padre y su hermana fallecieron meses atrás en un accidente automovilístico. Su única hija es ciudadana estadunidense, por lo que no existe más futuro para él en Totomixtlahuaca, un pueblo localizado en la Montaña de Guerrero.

Es por esto que Faustino continúa resistiendo, con la esperanza de que un alivio migratorio le permita arreglar su estatus en aquel país. Mientras tanto, intenta mantener bajo control su diabetes, que apenas fue diagnosticada.