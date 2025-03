Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 9 de marzo de 2025, p. a10

La primera vez que Regina Sirvent ganó una carrera en la Serie de Nascar Trucks despertó una ira inesperada. Mientras unos competidores la felicitaban, otros exigían una revisión extra ante la incredulidad y rabia de haber perdido frente a una piloto. Ahora, casi cinco años después, las mujeres comienzan a tener mayor espacio y apoyo dentro del automovilismo, no sólo como corredoras, sino también como ingenieras o mecánicas.

La participación de las muje-res dentro del deporte ha hecho grandes contribuciones, por ejemplo hoy vemos ingenieras tomando decisiones en equipos de Fórmula 1, demostrando que tenemos las mismas capacidades. Lo importan-te, más allá del género, es el talento humano para aportar , dijo Sirvent en plática con La Jornada.

Regina, de 22 años, es una de las promesas del automovilismo mexicano, una imagen que rompe con lo convencional al destacar en uno de los deportes donde apenas comienza a romperse la brecha de género.

Su recorrido profesional comenzó a los 14 años, con una oportunidad en los autos tipo stuck, después saltó a la serie de trucks y ahora corre su primera temporada en la Nascar México Challenge Series.

Una trayectoria en la que ha brillado al ser la primera mujer en ganar una carrera de trucks en 2020, así como en correr en una pista improvisada en el Coliseum de Los Ángeles como parte de una competencia de Nascar México.

Me siento muy orgullosa no sólo por lo que he logrado, sino porque siento que estoy aportando algo y eso le agrega un poco de sabor. Quiero motivar a las niñas, pues ahora pueden entrar de muchas maneras al automovilismo , señaló.

Sirvent no es la única tricolor que destaca ahora en las pistas. Ivanna Richards fue la primera tricolor en participar en la carrera en Le Mans, Francia, y este fin de semana compite en la Fórmula 4 Nacam en el autódromo Miguel E. Abed, en Puebla.