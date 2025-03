“Dentro de estos procesos ocurren emociones como la tristeza, la felicidad, el desamparo, aunque para mí, la emoción humana más importante es la angustia, como motor de cambio, de transformación. La angustia manejada no sólo desde el punto de vista emocional, sino desde lo filosófico, me parece un concepto importante.

Somos un país de padres abandonadores

−¿Siente que el maltrato infantil no recibe suficiente atención en México ante, por ejemplo, el feminicidio y el maltrato hacia el adulto mayor?

−Tanto el feminicidio como el maltrato del adulto mayor e infantil no reciben tantísima atención porque siguen ocurriendo. Una cosa es la atención mediática. Si de verdad la sociedad actuara o pusiera atención en los temas que lo merecen, no tendríamos siete u ocho feminicidios todos los días.

En el caso de la violencia contra los niños, no vemos casos tan frecuentemente en los medios y no creo que sea porque no existan. Hay muchas formas de violencia que son pequeñas, aunque esenciales. Tengo seis o siete años con la cantaleta de que somos un país de padres abandonadores. Las estadísticas allí están. La mitad de los hogares carecen de una figura paterna por diversas razones, o simplemente nunca reconocen a sus hijos. Esta es una violencia cuyos límites no alcanzamos a percibir. ¿Hasta dónde podemos decir que el que un niño crezca sabiendo que su padre no quiso reconocerlo tendrá afectación en su vida?

Los inocentes está escrito con un estilo particular, añade el autor, “hay retos estéticos. El cuento ‘Finales felices’, desde el punto de vista técnico, era una experimentación con el modo imperativo. Nunca he escrito un cuento en imperativo. Sé que no hay tantas obras en imperativo. Hablo sobre el tema de la paternidad, la inocencia, pero usando ese discurso verbal, y me gustó.

“Alguno de estos cuentos surgieron de notas periodísticas, crónicas que leí, reportajes o películas. De repente algunos cuentos me caen por una imagen. En el caso del relato ‘Los inocentes’, un día estaba chambeando y me cayó la imagen de una chica pariendo en la basura. Dije, qué pasa con esto, a ver adónde me lleva. Fueron 37 páginas de rocanrol, así que me trasladó a un lugar deseado, que fue la exploración de un suceso impactante dentro de la cotidianidad.”

