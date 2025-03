Ser un camino de agua de lluvia no es cosa común. El acueducto obliga a fluir en la buena dirección, y Miguel Ángel fue un guía en sus clases de periodismo, un pastor de aguaceros que dominó su elemento y que logró saciar la sed no sólo de muchachos ansiosos de manifestarse, sino de lectores ávidos de saber la verdad. Por tanto, Granados hizo un periodismo fundacional, cercano, crítico que a todos nos sirvió de salvavidas. Fui su lectora, y su muerte temprana nos dejó a todos cuchos y medio siniestrados.

−Elenita, traje helado.

−¿De chocolate, Miguel Ángel?

Miguel Ángel ofrecía la vainilla que vendedores ambulantes blandían en las calles de Pachuca, cuya delicia nos llevábamos a la boca en barquillos, cuyo interior muy pronto se derretía en nuestras malas lenguas de periodistas. Recuerdo que Mariana Yampolsky y yo regresábamos a la Ciudad de México cubiertas de vainilla que nos reconfortaba de la terrible visita a una familia de mineros sufrientes que merecían toda la dulzura del mundo. En aquellas visitas a la mina de Pachuca, resultó fácil recordar que Manuel Romero de Terreros declararía que podría empedrar el camino al socavón de su mina con lingotes de oro, aunque las minas pachuqueñas eran de carbón.

Como periodista, Miguel Ángel supo ser un servidor de la patria y sus gestos de hidalgo quedarán en nuestra memoria. En qué puedo servirte. Que se te ofrece. Pasa tú primero . Sus atenciones resultaron incontables. Yo te recojo , Si se hace tarde, te llevo a tu casa , No te canses, has trabajado mucho .Algunas de sus atenciones las enumeró Ángeles Mastretta, autora de Arráncame la vida, quién declararía más tarde: “El único que supo qué hacer cuando yo me desmayaba (y eran frecuentes sus desvanecimientos) era Granados Chapa. Ahora ya no me desmayo…”

Arturo e Irma Herrera fueron (además de grandes amigos y espléndidos anfitriones) los promotores de la cultura política y académica de Pachuca. Años más tarde, Yuri Herrera (hoy notable escritor finalista del Premio Cervantes y catedrático en la Universidad de Nueva Orleans, habría de seguir con esa vocación de enseñanza. Juntos visitamos la barranca de Metztitlán, juntos comimos barbacoa, juntos platicamos con estudiantes conmovedores por su afán de saber. El accidente aéreo que segó la vida de Arturo Herrera fue una tragedia que vivimos incrédulos, porque de su inteligencia dependía el futuro de Pachuca. Dolidos hasta la médula todavía hoy, Arturo representa para muchos la salvación de una Pachuca a la que él le era indispensable.

Gracias a la familia Herrera, pude entrar en un ambiente cultura excepcional. El astrónomo Guillermo Haro, invitado por Arturo e Irma Herrera, regresó de su conferencia en un aula universitaria entusiasmado por una audiencia excepcional. Pocas veces en mi vida he encontrado un ambiente tan creativo como el del círculo intelectual que gira en torno a la familia Herrera .

Granados Chapa también vivió los progresos de Pachuca como si fueran propios. Amaba su tierra mañana, tarde y noche. Así también, desde joven, impulsó la educación de los estudiantes en Hidalgo y cuidó de su salud intelectual y política. Granados adquirió esa conciencia cívica a partir del esfuerzo de su madre, maestra de primaria, quién dio su vida para sacar adelante a un futuro analista de nuestra realidad sorpresiva y a veces incomprensible.

Años más tarde, Granados Chapa, Carlos Monsiváis, Adolfo Gilly y yo hicimos un viaje a Israel invitados por la organización obrera Histadrut. Otros de los convidados fueron Virgilio Caballero y el analista chileno Gregorio Selser (sustituido por su hija Irene). Agradecimos la entrevista con un Moshé Dayán enojado, y nos deslumbró la imponente entrada a una Jerusalén amurallada. Cruzamos sedientos el desierto y nos metimos al mar Muerto, que rechazó nuestro cuerpo humano, porque su sal lo mantiene a flote. Quizá por eso Cristo caminó sobre las aguas. En el mar Muerto conocimos también la sal de la vida que todavía hoy nos tiene salados.