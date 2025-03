Me enteré de que Gabriela Ortiz, mexicana, ganó dos Grammys. De alguna manera abre a las mujeres este camino, ya que sí han estado muy relegadas históricamente, pero también hay muchos prejuicios alrededor. Lo he notado en comentarios de otros músicos, que hablan de que las mujeres no son tan buenas para componer o que por cuestiones físicas componemos diferente.

Yo creo que la vida es una , manifiesta. Y cuando somos jóvenes, bueno, también aunque seamos viejos, igual siempre hay que hacer lo que nos ayude a aprender, ir por más y complementar nuestra formación. Nutrirnos de todas las áreas, hacernos un artista integral.

Marzo de estrenos

En marzo tiene una agenda acelerada. Después del 8 de marzo, regresa a la Ciudad de México, donde el 14 y 16 de marzo hará el estreno mundial del Concierto para piano opus 10 en el Palacio de Bellas Artes, obra dedicada a ella, compuesta por Eduardo Florencia (Guayaquil, 1985).

Me tiene muy emocionada, no sólo aprender de él, sino ahora tocar su música, que es muy compleja. Es tonal como un neorromántico, con influencias evidentes de Rachmaninov, Brahams, Scriabin y Sibelius , dice. Después de sonar con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Ludwig Carrasco, tendrá su estreno nacional en mayo, en Ecuador.

Considera que ha significado ponerse un zapato diferente, complicado, porque él es un genio que se vuelve muy exigente, además de que no hay un referente anterior, como cuando puedes buscar en YouTube alguna interpretación de Martha Argerich, por ejemplo. A veces me siento con este concierto como si estuviera haciendo pesas; estoy adaptándome, porque mi mano es muy pequeña. Va bien .

Afirma Argentina Durán: Me gusta decir esto: la música no la elegí yo; me eligió a mí . Al aprender acompañada por su hermano, sentir la cercanía con la familia, hizo que surgiera el amor por el instrumento, porque sí es muy importante que tu familia te apoye . Opina que una de las tres cosas necesarias para la formación de un concertista, junto con un buen maestro y el talento, tener coordinación, sentido del ritmo, amor para transmitir, porque no solamente se trata de tocar las notas.