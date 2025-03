▲ El ex jefe delegacional en Álvaro Obregón, en entrevista con este diario. Foto Roberto García Ortiz

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Domingo 9 de marzo de 2025, p. 30

La reforma al Poder Judicial es el primer paso hacia la transformación de un sistema de justicia que ha quedado a deber a la ciudadanía, que lo ve como corrupto, lento e ineficaz y sólo preocupado por defender sus privilegios de casta, señaló Eduardo Santillán Pérez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista, subrayó que esos vicios han tenido como consecuencia que el acceso a la justicia sea un derecho para unos cuantos, pues, por ejemplo, el amparo se ha convertido en artículo de lujo ; además de la imposibilidad de que las personas de escasos recursos puedan tener una defensa adecuada.

Por otro lado, el también ex legislador local y ex jefe delegacional en Álvaro Obregón, criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha conducido en los últimos años como una oposición política a los poderes públicos, cuando su función es salvaguardar la Constitución mexicana.

Es lamentable ver juzgadores presumiendo autos de lujo, joyas. Me parece que cuando no hay sanción por actos de corrupción se genera una cultura no solamente del privilegio, sino de la impunidad , manifestó.