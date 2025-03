N

ada más inseguro que el programa neoliberal y sus retoños. No hay familia de la clase trabajadora indemne ante los ataques contra el salario, la vivienda, la educación y la salud. Inseguridad en la defensa de los derechos humanos, la protección del patrimonio y la dignidad. Inseguro conseguir empleo, contar con una jubilación suficiente, el trato con cualquier fuerza de seguridad, los negocios farmacéuticos e insegura la verdad sacrificada en los medios de comunicación . O, dicho de otro modo, lo único seguro es que el capitalismo destruirá al planeta, a la humanidad y a toda herencia civilizatoria construida la con sangre, sudor y lágrimas de las luchas sociales.

Dice la burguesía que todo es inseguridad, asustada y desesperada por la indignación de los pueblos ante el desastre ocasionado por el capitalismo, y dice que urge contar con más seguridad (armas, vigilantes, represores y verdugos armados con leyes ) para frenar la conciencia de la clase trabajadora, asustarla, desmoralizarla y desorganizarla. Ellos quieren seguridad sólo para sí, para sus barrios privados, sus empresas, oficinas y automóviles caros. Sólo para sus crías y sus familias, para sus intereses, su ideología y sus ganancias. No importa si para eso hubiere que asfixiar en inseguridad a 90 por ciento de la población. Para eso contratan funcionarios, policías, militares, guardaespaldas y sicarios de toda laya. Gastan el dinero de los impuestos mientras concesionan negocios inmorales para consolidar una industria de la inseguridad que cuenta con todo. Desde balas hasta noticieros, desde víctimas inventadas hasta laboratorios de guerra sicológica. La inseguridad que fabrica el capitalismo es una mercancía carísima pagada por el trabajo exprimido y el plus-producto. Empujan a demandar más policía, más cárcel, más control, precisamente los instrumentos que garantizan la dominación de clase. Síndrome de Estocolmo convertido en batalla cultural burguesa.

No es seguro que paguen el sueldo ni conservar el empleo. No es seguro que atienda el médico ni que los medicamentos funcionen. No es seguro el cupo en las escuelas ni el perdón de los pecados . No es seguro conservar la vivienda ni lo que dicen los noticieros. Fábrica monstruosa de inseguridades que usa de víctima favorita a los delincuentes , a los más pobres, a los más lastimados por las inequidades y las injusticias sociales. Algunos lebreles de la burguesía quieren imputar a los menores de edad, quieren mano dura mientras se bañan en caldos espesos de saliva con odio de clase. Exhiben impúdicos y hediondos, sus baratijas ideológicas con cara de sabihondos. Ni una palabra sobre las causas históricas ni las injusticias sistémicas de un aparato económico intoxicado con abstracciones inhumanas, guerras de avaricia y funcionarios corruptos, impúdicos e impunes.