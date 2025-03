Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 9

El presidente de la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados, Hugo Éric Flores (Morena), reiteró que el pasado jueves dicho organismo legislativo no desechó el juicio de procedencia que solicitó la Fiscalía de Morelos en contra de Cuauhtémoc Blanco, como afirmó el PAN, al cual acusó de mentir en este tema para sacar raja política .

En un comunicado, el legislador rechazó categóricamente que antier la SI se haya negado a abordar el expediente del ex gobernador de Morelos –acusado por su media hermana de intento de violación–, y explicó que ese día se puso a la vista de los miembros de la Instructora para comenzar su análisis y estudio.

Flores Cervantes indicó que el diputado panista que forma parte de la instancia a su cargo quería que se votara la admisión de este juicio de procedencia, lo que evidentemente no se podía hacer porque los diputados no lo conocían, incluyéndolo a él. No se podía admitir algo que no se conoce, apenas empezó su estudio y análisis .