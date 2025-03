Alguien advirtió que quienes no consiguieran el estipendio complementario, alentados por la disminución real de sus ingresos, crearían problemas.

–¿Qué me pueden hacer? –preguntaba don Jesús: yo ya he sido todo lo que me es posible dentro del gobierno mexicano . En efecto, solamente a la Presidencia de la República no podía acceder por ser hijo de extranjera. Recuérdese que eso estuvo establecido hasta que se hizo la movida que permitió, desafortunadamente, que Fox fuera presidente de este país.

La jugada falló porque sobrevino el fallecimiento de don Jesús a los 64 años y su sucesor no se atrevió a apretar las tuercas de los holgazanes porque él sí se sentía con posibilidades de llegar a la grande . De cualquier manera, las becas del SNI han resultado sumamente benéficas, aunque con las dos docenas de gobiernos conservadores se perdió un poco el sentido cuando se repartieron becas del SNI en las universidades particulares, que sirvieron para beneficiar sus finanzas pues no acabaron resultando un incremento para el investigador sino una parte del salario del profesor que se ahorraba la empresa educativa privada, sin que la carga docente disminuyera y pudieran investigar. Por fortuna, en el gobierno de López Obrador se recuperó el estado original de fomentar la investigación, con los fuertes lamentos de las finanzas de la educación privada que vio menguadas sus utilidades. González Avelar no llegó a la Presidencia, pero quien sí lo hizo resultó peor.

Por lo que a mí respecta, sí me benefició el tal SNI, pues quedé calificado en el segundo nivel, aunque no percibí el ingreso correspondiente hasta que regresé a Guadalajara a mi plaza de investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.