La experta en temas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) destacó que en México sólo 35 por ciento de quienes egresan de las profesiones STEM son mujeres, lo que no debe seguir ocurriendo, no sólo porque ellas son capaces de estudiar esas disciplinas, sino también porque esas áreas tienen los empleos mejor pagados.

De cara al Día Internacional de la Mujer (8M), la funcionaria de Naciones Unidas dice a La Jornada que en la actualidad, sobre todo las niñas más chiquitas, tienen otros referentes: saben que hay una presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo), cosa que no tuvimos las generaciones anteriores, cuando las mujeres no llegaban a altos cargos en el gobierno .

Al haber una mujer en la Presidencia, ahora las niñas tienen un nuevo referente sobre lo que pueden lograr en el futuro, y eso no es asunto menor, pese a que todavía desde las inercias patriarcales se siga repitiendo la idea de que ellas no son aptas para ciertas responsabilidades y disciplinas, planteó Paola Gómez, oficial de Educación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Es necesario también incentivar la igualdad de género desde el tema económico. Las mujeres se decantan más por las humanidades, por otro tipo de carreras, y los hombres están abriendo brecha en los empleos donde se gana más. Entonces, sí es importante trabajar para que las niñas conozcan estas disciplinas y se inspiren en otras mujeres que estén en esas carreras y allanarles el camino.

El estudio Cracking the Code (Descifrando el código), de la Unesco, nos dice que las niñas a partir de los seis años ya sienten que no son igual de buenas que ellos en matemáticas y ciencia, porque vamos creando en los imaginarios colectivos de las infancias esos estereotipos .

Esa idea se refuerza cuando se les inculca: tú debes jugar a las muñecas y a la casita, hacer la comidita. Todo esos mitos se refuerzan desde las escuelas y la sociedad. Muchas pequeñas están comprando esas mentiras .