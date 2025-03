“Cuando decían que México no estaba preparado para que una mujer gobernara, hoy nos gobiernan mujeres en todos los niveles, en todos los poderes, en el ámbito municipal, que nos faltan más, y en el estatal.

Sin embargo, también clamó por unidad, porque se trata de un trabajo de todas, más allá de ideologías políticas o de cualquier otra índole.

Más adelante, lamentó que hace un año todavía no había una presidenta de la nación, pero sí mujeres dirigiendo ambas cámaras del Congreso de la Unión, situación que no ocurre actualmente.