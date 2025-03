Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 4

Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 se destinaron más de 508 mil millones de pesos a la promoción de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, más de 50 por ciento de dichos recursos se concentran en pensiones, lo que limita su impacto estructural , indica un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En el documento se advierte que aunque las transferencias monetarias ayudan a reducir brechas económicas, no transforman las dinámicas de desigualdad que afectan en particular a las mujeres, como la sobrecarga de trabajo no remunerado o el acceso limitado al empleo formal y la educación.

De acuerdo con el análisis citado, el Anexo XIII del PEF 2025, de Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres , tiene un presupuesto aprobado de 479 mil 248.4 millones –un aumento real de 9.6 por ciento respecto a 2024–, a lo que se suman 29 mil 479 millones de entidades con recursos propios. En total, alcanzaría 508 mil 727.4 millones.

Sin embargo, 52.5 por ciento de dicha bolsa se asignará a pensiones otorgadas a través de las secretarías de Bienestar, Educación Pública y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social.