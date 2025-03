A

unque su salida del gabinete fue cantada desde meses atrás, ayer se confirmó que Rogelio Ramírez de la O deja la titularidad de la Secretaría de Hacienda para dedicarse a otros asuntos ( asesor económico internacional , de acuerdo con el anuncio de la presidenta Sheinbaum) y en su lugar arriba el hasta hace pocas horas subsecretario de ese dependencia, Édgar Amador Zamora, un economista con excelente carta de presentación, aunque con un negrito en el arroz: fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

El rumor corrió desde muy temprana hora y la presidenta Sheinbaum sólo lo confirmó: Ramírez de la O. es un economista extraordinario y tenemos la fortuna de que siga colaborando con nosotros. Le he pedido que me ayude en una tarea muy especial como asesor económico para asuntos internacionales. Es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos. A partir de mañana (hoy), el maestro Édgar Amador Zamora será secretario de Hacienda; es un economista honesto, convencido de la Cuarta Transformación. Todo el equipo se queda; México tiene una economía fuerte .

Cuando en junio de 2024 la entonces ganadora del proceso electoral –hoy Presidenta de la nación– anunció que Ramírez de la O se mantenía en el cargo, éste declaró que lo haría por tiempo indefinido , y aunque su señalamiento resultaba obvio en realidad era una respuesta a las versiones (al parecer la de él mismo) de que había acordado permanecer en el puesto sólo por un breve lapso.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, Ramírez de la O declaró: voy a estar (como secretario de Hacienda) hasta el periodo que me pida la Presidenta de México; de mi cuenta no voy a renunciar; será el periodo que resulte de común acuerdo y hasta ese momento, según su versión, no hemos abordado el tema .

De cualquier suerte, el susodicho deja la SHCP para convertirse en asesor económico internacional (lo que eso quiera decir) de la presidenta Sheinbaum, quien no dio mayores detalles de esa labor, aunque llenó de elogios al ahora ex titular de esa cartera.

Ramírez de la O tiene una amistosa relación de larga data (se supone que se mantiene) con Andrés Manuel López Obrador. En la campaña electoral de 2006, el propio tabasqueño adelantó que aquel sería su secretario de Hacienda (el fraude calderonista lo impidió) y en la de 2012 hizo lo propio (el fraude peñanietista también lo impidió). En 2018, tras ganar la Presidencia de la República, se daba como un hecho que este personaje, por fin, ocuparía la oficina principal de dicha dependencia.