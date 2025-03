A

Osbelia, maestra, corredora, defensora del territorio tepozteco de 1976 hasta su muerte, ocurrida un día como hoy de hace dos años, a sus apenas 85 años. A Rocío, que fue obligada a dejar este México adolorido y ensangrentado, no sin antes recuperar el territorio de su pueblo. A Sandra, activista y defensora mixe, a cinco meses de su desaparición forzada. A Sofía, que cuida y reforesta el bosque, al tiempo que apaga los incendios provocados por las inmobiliarias. A Fili, guardiana del agua, defensora de todas las vidas.

A Lupita, que sigue luchando por justicia a 28 años de la cruel matanza en su comunidad. A Cristina, y con ella a las madres de los 43 que no han dejado de luchar por sus hijos y son una lección de dignidad. A Maya, que expulsó a la depredadora empresa de agua y ahora disfruta de sus manantiales. A Ana, que no desfallece en la búsqueda de su hijo y, en medio de su dolor, no escatima una sonrisa. A Martha, maestra que desde hace 30 años lucha por mejores condiciones educativas, y hoy marchó con la CNTE.