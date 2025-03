Europa Press, Sputnik y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 19

Madrid. Hamas advirtió ayer a Israel que no conseguirá el objetivo de liberar a todos los cautivos a través de la fuerza, sino avanzando en negociaciones para la segunda fase del frágil acuerdo de alto el fuego, en momentos que publicó un video donde muestra con vida al rehén y militar israelí Matan Angrest, quien pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intervenga porque es el único que tiene poder para influir en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gobierno.

Liberen a todos los secuestrados, acaben con esta historia y ya está. Cada uno se irá por su lado. Por favor, les ruego, devuélvannos con vida, no en un ataúd , manifestó Angrest y demandó a los ex rehenes que no se olviden de las decenas de personas, algunas de ellas muertas, que siguen en poder del movimiento de resistencia islámica en la franja de Gaza.

En tanto, una representación de Hamas llegó a El Cairo para negociar una supuesta propuesta de Estados Unidos a la organización, informó la cadena estatal israelí Kan.

La delegación se reunirá con funcionarios egipcios el sábado (hoy) para discutir los últimos acontecimientos, evaluar el progreso en la implementación del acuerdo de alto el fuego y abordar asuntos relacionados con el lanzamiento de la segunda fase del convenio , indicó un funcionario del brazo armado palestino bajo condición de anonimato, informó el medio.