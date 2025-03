Ap, Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 18

Washington. El gobierno de Estados Unidos canceló ayer 400 millones de dólares en subvenciones y contratos a la Universidad de Columbia debido a la inacción ante el acoso persistente a los estudiantes judíos , informó el Departamento de Educación; además, utilizará inteligencia artificial para perseguir a estudiantes extranjeros que perciba como partidarios de Hamas y revocar sus visas, informó Axios citando a altos funcionarios del departamento de Estado estadunidense.

Al presidente de Columbia se le informó el lunes que el grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo realizará “una revisión exhaustiva de los contratos y subvenciones federales de dicha universidad, que estuvo en el centro de las protestas estudiantiles en las que manifestantes exigieron el fin del apoyo por parte de Estados Unidos a Israel .

Las cancelaciones de las subvenciones y contratos representan la primera ronda de acciones y se espera que se realicen cortes adicionales , añadió el departamento de Educación.

Por otra parte, luego de que el departamento de Estado anunció su colaboración con los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional en el uso de inteligencia artificial para identificar alumnos presuntamente afines a Hamas, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, aseveró que Washington tiene tolerancia cero con los visitantes extranjeros que apoyan a los terroristas y agregó que los infractores de la ley estadunidense, incluidos los estudiantes internacionales, enfrentan la negación o revocación de visas y la deportación .

La guadaña de empleos

En tanto, Trump negó que su asesor Elon Musk y el jefe de la diplomacia Marco Rubio hayan discutido durante una reunión en la Casa Blanca, luego de que The New York Times reportó que durante una sesión en la sala del gabinete ambos tuvieron un enfrentamiento debido a que el magnate tecnológico acusó al funcionario de no realizar suficientes recortes en su plantilla de trabajadores y de ser sólo bueno frente a la televisión .