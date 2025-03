Afp, Reuters, Sputnik y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 17

Washington. En un giro inesperado, el presidente Donald Trump propuso a Irán el inicio de negociaciones sobre su programa nuclear, con la advertencia de que de lo contrario se arriesga a una posible acción militar, lo que sería terrible para ellos , afirmó el magnate en entrevista con Fox Business.

El mandatario precisó que le escribió este jueves al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, porque Washington no podía permitir que Teherán tenga un arma nuclear . No obstante, la misión de Irán ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que no recibió la misiva de Trump.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, enfatizó que cualquier esfuerzo que pueda conducir al diálogo para resolver los problemas pendientes será bienvenido .

Trump reiteró después, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca: estamos en los momentos finales del programa nuclear iraní. Ojalá podamos tener un acuerdo de paz. Prefiero esto que lo otro , al referirse a su amenaza de una acción militar.

Añadió: no todo el mundo está de acuerdo, pero creo que podemos firmar un pacto que dé tan buen resultado como una victoria militar. El tiempo se agota y hay que hacer algo de una forma u otra .

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó, al margen de una reunión de la Organización de la Cooperación Islámica en Yeda, que su país no retomará las negociaciones con Washington mientras sigan con su política de presión y amenazas .

Araghchi insistió en que el programa nuclear iraní tiene fines civiles y no puede ser destruido por medios militares. Creo que la amenaza de guerra contra Irán es una de la que sólo se habla. Ponerla en práctica sería un peligro muy grande y se convertiría en un incendio generalizado , sostuvo.