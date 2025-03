Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 21

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El ex presidente del concejo municipal de Pantelhó, Pedro Cortés López, catequista de la diócesis de San Cristóbal, fue sentenciado a 110 años de prisión junto con el ex regidor Diego Mendoza Cruz por un delito que no cometieron, relacionado con la desaparición de 18 pobladores de Pantelhó el 26 de julio de 2021, denunció la misión católica jesuita de la comunidad de Bachajón, municipio de Chilón.