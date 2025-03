César Arellano y Gustavo Castillo

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 21

Luego de más de 21 horas de debate jurídico, la jueza Patricia Sánchez Nava, vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de Michoacán que colaboraron con Silvano Aureoles Conejo en el desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad.

Los ex servidores públicos que serán procesados por administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa son Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP.

Los cuatro imputados deberán permanecer en prisión preventiva justificada, pues la impartidora de justicia negó el cambio de medida cautelar a Mario Delgado y Antonio Bernal para que enfrentaran su proceso en libertad. Argumentó que ninguno cuenta con un domicilio fijo.

En tanto, la defensa de Elizabeth Pineda que inicialmente también solicitó el cambio de medidas cautelares, durante la audiencia desistió de la petición.

En este caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) que encabeza María de la Luz Mijangos, obtuvo órdenes de aprehensión contra Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán de 2015 a 2021, y siete de sus colaboradores.

Otros tres ex funcionarios, prófugos de la justicia

El Ministerio Público Federal (MPF) ya logró cumplimentar cuatro de los mandamientos judiciales y el ex gobernador y otros tres ex funcionarios son considerados prófugos de la justicia desde el sábado pasado.

Durante la audiencia de imputación y definición de la situación jurídica de los detenidos, la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que las acusaciones están relacionadas con la operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.