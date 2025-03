Alma E. Muñoz, Arturo Sánchez Jiménez y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 14

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó ayer que Rogelio Ramírez de la O dejó la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para asumir un nuevo papel como asesor económico en asuntos internacionales. En su lugar, asume el cargo Édgar Amador Zamora, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Hacienda.

En un video difundido en la plataforma X, Sheinbaum expresó su gratitud a Ramírez de la O y destacó su labor en la SHCP desde la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y su continuidad en el actual gobierno. “Le he pedido que me ayude en una tarea muy especial como asesor económico para asuntos internacionales. Es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos", señaló la mandataria.

En el videomensaje, grabado en Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que cuando asumió la presidencia invitó a Ramírez de la O a seguir al frente de la SHCP, a lo que él accedió hasta diciembre de 2024 y que prolongó su permanencia en el gobierno hasta la fecha. Nos ha ayudado mucho, ayudó al presidente López Obrador y ayudó a México , enfatizó.

Por su parte, Ramírez de la O se despidió de la Secretaría de Hacienda y destacó que su salida responde a compromisos familiares en el extranjero. Es un orgullo haber sido invitado a permanecer al frente de la SHCP por la primera mujer Presidenta de México .

Subrayó que en su gestión se priorizó a la población más desprotegida y la estabilidad fiscal en un contexto de incertidumbre global. Asimismo, destacó la importancia de la normalización de la deuda pública y el fortalecimiento del presupuesto 2025.

Édgar Amador Zamora, en sus primeras declaraciones, reafirmó su compromiso con la estabilidad macroeconómica y financiera del país.

Estamos comprometidos con la estabilidad de nuestra moneda y con el crecimiento económico sobre bases sólidas, alineados con los objetivos de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum.

La mandataria finalizó el anuncio con un reconocimiento a la honestidad y profesionalismo de ambos y destacó que la economía de México se mantiene fuerte, con un equipo de trabajo comprometido en la SHCP.

Nueva labor

Rogelio Ramírez de la O concluye su gestión con unas finanzas públicas en línea con el paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión para este año y un incremento en la recaudación, de acuerdo con datos oficiales.

El ahora ex funcionario ingresó como titular de la dependencia en julio de 2021, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que Arturo Herrera dejó el cargo.