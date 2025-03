Ap

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. a11

París. Futbolistas de la Primera y Segunda División en Francia portarán este fin de semana camisetas con la leyenda Wo=man escrito en la parte posterior en lugar de sus nombres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La iniciativa de la liga francesa comenzó ayer con el partido en casa de Toulouse contra Mónaco y los otros equipos de la Ligue 1 y 2, como parte de la lucha contra el sexismo.

El mensaje resuena como una declaración contundente , dijo la Liga de Futbol Profesional (LFP) en un comunicado. Destacando la importancia de la igualdad de género, no sólo en el campo, sino también en las gradas .

Los paneles alrededor del campo también mostrarán la leyenda Wo=man en todos los partidos y los balones oficiales tienen el lema escrito en ellos. Los socios de transmisión de los partidos, DAZN y beIN Sports, concientizarán con mensajes durante el medio tiempo.

La liga francesa ha estado trabajando toda la temporada para que los estadios sean más seguros pa-ra las mujeres en colaboración con tres organizaciones: La Fundación para el Deporte Inclusivo, Her Game Too y Colossus with Feet of Clay, y seis clubes piloto: Toulouse, Rennes y Auxerre, en la Ligue 1, y Metz, París FC y Troyes en la Ligue 2.