Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 5

“Somos men friendly”, advierte un letrero en la entrada de una librería de espíritu bien definido en el centro de Coyoacán. Desde su nacimiento, U-Tópicas promulgó dar espacio a las obras hechas por mujeres, tanto en literatura, arte y títulos sobre feminismos, con temas que se extienden a derechos humanos y movimientos sociales.

En entrevista, sus fundadores Martha Hernández y Luis Gabriel Castro, madre e hijo, exponen que no tiene puertas cerradas ni fronteras; en cambio, es de carácter divulgativo, que intenta llegar a los no convencidos, porque creemos que sin transformar conciencias nos quedamos estancados; no queríamos ser un búnker ideológico, queremos huir de eso .

Así que es una librería feminista, que abre la puerta a todos, a este emprendimiento familiar que se inició en 2018.

El 8 de marzo es sin duda una fecha relevante. Este día, Martha y Luis se quedan en la librería, mientras el personal está libre para asistir a la marcha que se realiza anualmente. Días antes, como el pasado domingo 2 de marzo, invitan a realizar carteles.

Cuando empezamos era muy difícil escuchar sobre las marchas del 8M, hace siete años, más o menos. El 8M no llenaba plazas. Entonces hubo un auge y fuimos creciendo al mismo tiempo, adaptándonos a lo que lectoras y lectores estaban buscando, gran parte gracias a las recomendaciones de quienes nos visitaban. Así conocimos a muchas autoras, temas, editoriales, y fuimos ampliando el catálogo.

Un pequeño local en la calle Miguel Hidalgo, donde en tiempo de pandemia con aforo limitado sólo podía recibir a un par de personas en su interior, después de un tiempo en Aguayo, transmutó a un espacio mayor en su actual ubicación, en una casa en Felipe Carrillo Puerto 60, muy cerca de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Se realizan talleres y presentaciones, además de contar con cafetería.

Luis rememora que U-Tópicas surgió cuando nos dimos cuenta de que había una necesidad cultural y política de impulsar la literatura escrita por mujeres, por un lado, y también de difundir libros que contuvieran herramientas teóricas y prácticas sobre la defensa de derechos, especialmente de las mujeres .

Al principio sólo había obra cultural realizada por ellas, así como estudios de género y feminismos. Pero comenzaron a comprender que había temas relacionados que se debían incorporar para no tener una perspectiva reductiva, y se expandieron a libros sobre estudios latinoamericanos, antirracismos, ecología y del movimiento LGBT, para formar un catálogo muy plural, conectado por el eje de la defensa de los derechos sociales y humanos.

Estamos creciendo