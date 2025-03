Es un programa muy demandante, con algunos de los duetos de soprano y mezzosoprano más famosos. Belem incluso interpretará un aria para soprano dramática. Es un reto que nos exige al máximo, pero también nos motiva a ofrecer lo mejor de nosotras , señaló Granados.

En un mundo operístico históricamente dominado por hombres en la composición y dirección, ambas cantantes han encontrado en la escena un espacio para hacer valer su voz. Aunque aseguran que nunca sintieron limitaciones en su trabajo, Bertha Granados recordó una experiencia en Bulgaria cuando le pidieron realizar una escena peligrosa:

Me exigían subir corriendo por una escalera angosta, sin pasamanos, con un vestido largo, y luego bajar igual de rápido para cantar otra frase. No me sentí comprendida ni segura y decidí no hacerlo . La anécdota evidencia la importancia de que la ópera equilibre la excelencia artística con condiciones dignas para sus intérpretes.

Si bien muchas óperas perpetúan estereotipos femeninos de su época, las emociones y luchas que representan siguen vigentes.

El drama, los anhelos y la búsqueda de la felicidad y el amor son eternos. La violencia contra la mujer sigue presente y la ópera nos lo recuerda. Ojalá, algún día muy cercano, las manifestaciones artísticas que visibilizan estos hechos se vuelvan obsoletas porque ya no exista violencia que lamentar , añadió Rodríguez.

Para quienes asistan a la gala, el mensaje es claro: una celebración de la mujer, su fortaleza y su capacidad de soñar y crear.

Queremos que nuestras voces toquen los corazones de los espectadores, que vean que los sueños son alcanzables. Aunque la mujer parezca frágil, es fuerte y valiente, soñadora y creadora. Nunca hay que rendirse , concluyeron las cantantes de ópera.

Mujeres y divas forma parte del ciclo Música de Mujeres, que a lo largo de marzo ofrecerá espectáculos en el mismo foro.

La gala es hoy a las 19 horas en el auditorio Blas Galindo del Cenart (Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco). Los boletos tienen un costo de 150 pesos.