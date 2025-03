I

niciar la narrativa de una biopic desde la muerte o los últimos días de vida del biografiado se ha vuelto un procedimiento bastante usual. Es el caso de María Callas (Pablo Larraín, 2024), una más de las películas biográficas del director chileno (Jackie, 2016; Spencer, 2021), protagonizada por Angelina Jolie. Aquí la idea básica es revisar los últimos siete días de la vida de María Anna Cecilia Sofía Kalageropoulou, sin duda la diva operática más notoria de todos los tiempos, objeto de la adoración unánime (y en ocasiones ridículamente excesiva) de numerosos operópatas. De hecho, el filme de Larraín es rico en muestras de la pleitesía (abyección en muchos casos) que se rindió en vida a su personaje, y que no ha cesado hasta hoy. Como siete días de decadencia no alcanzan a cubrir un largometraje entero, Larraín utiliza un procedimiento ya probado en numerosos filmes: inicia el día de la muerte de Callas, en septiembre de 1977, retrocede siete días en el tiempo, y luego rellena esos días con numerosos flashbacks a momentos destacados de la vida y la carrera de la cantante. El otro recurso narrativo principal de Larraín, también ya muy visto y en este caso no del todo eficaz, es incluir en su esquema narrativo la filmación de un documental sobre la vida de la Callas: cine dentro del cine, una apuesta arriesgada si no se maneja bien, sobre todo si produce un distanciamiento dramático que cercena el vínculo película-espectador.