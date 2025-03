Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 8 de marzo de 2025, p. 2

A la abogada y escritora Ana Urquizo le gusta dar luz a sectores de la sociedad que quizá no la tengan o, por lo menos, iluminarlos de manera propia. Su primer esfuerzo en este sentido es Bajo la sombra de las jacarandas (Pluma de Bambú Editores), libro de cuentos que tiene su origen en la marcha del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y la protesta por los feminicidios.

El libro está diseñado a la manera de esta manifestación anual con su bitácora del dolor, angustia y desesperación, del duelo sin fin. Desde la portada hasta sus páginas interiores, sus personajes emergen entre consignas: Yo no muero, me matan , “A esta manada ya nada la para…, Somos el corazón de las que ya no laten , Nos sembraron miedo, nos crecieron alas , No es tendencia es urgencia , La furia somos todas y Si nos cierren caminos, abrimos veredas .

Todo empezó cuando su hija mayor le pidió que le ayudara con un ensayo tipo entrevista . Para su realización, Urquizo se basó en una amistad de la familia, una haitiana que tuvo que huir de su país durante el régimen de François Duvalier . Al terminar de escribirlo, me encantó la sensación que me produjo, todo el proceso, la inspiración, la corrección y demás. Empecé a escribir cuentos cortos .

Luego, un amigo de muchos años, Diego Covarrubias, la invitó a participar en su taller de escritura creativa: “En una de esas veces que no me inspiró el tema asignado, y como era marzo, pensé en escribir un relato sobre la marcha y las mujeres que caminan en Reforma y se encuentran todas en el Zócalo. Leí el cuento en el taller, y mi amigo me dijo que el tema daba para más. Dije: ‘sí, por supuesto, cada una de esas mujeres tiene una historia que contar desde su trinchera’”. Además de los textos sobre la marcha, otros cuentos se basan en las lamentables noticias de todo los días.

Urquizo pensó, primero, en imprimir, engrapar y regalar sus textos a su familia o amistades cercanas. Sin embargo, al reunirse con un corrector de estilo, éste le dijo que valía la pena publicarlos como manera de contribuir a la causa . Para las ilustraciones se apoyó en CamdelaFu.

Bajo la sombra de las jacarandas no es un libro fácil de leer, porque sus cuentos no son felices. En cambio, reflejan justo cómo me sentí al introducirme en estas historias de un mundo oscuro, desolador, que da mucho miedo, frío, como todas estas sensibilidades que recorrían mi cuerpo. Al terminar de escribir cada cuento, lloré, porque me dolían y me duelen. Son cuentos muy tristes. La lectura no es fácil .

−¿En qué medida un libro de este tipo ayuda a la causa?