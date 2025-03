Elba Mónica Bravo

La coordinadora nacional de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, Valentina Peralta Puga, afirmó que en un mes las autoridades capitalinas emitirán la nueva estrategia de búsqueda de personas, ya que fue un compromiso con diversas organizaciones y familiares que llevan varios años sin encontrar a sus hijos y hermanos.

Entrevistada tras finalizar el encuentro Mujeres, el Corazón de la Cuauhtémoc, que se realizó en el salón Heberto Castillo del Congreso local, la activista mencionó que existe el compromiso del gobierno capitalino y de la Fiscalía General de Justicia para crear un centro de resguardo temporal de personas no identificadas o no reclamadas, que debe tener dos áreas: los cuerpos de personas fallecidas recientemente y los 18 mil seres humanos que se encuentran en la fosa común del panteón Dolores, desde el año 2000.

Peralta, del grupo enfocado en asistir a víctimas de delitos graves, principalmente desaparición, comentó que se planteó a las autoridades la instalación de tecnología, como cámaras o dispositivos en las entradas de las carreteras a la capital con la finalidad de evitar que en la zona del Ajusco se abandonen los cuerpos de las víctimas de algún delito de alto impacto.

Comentó que prevalece el hecho del abandono porque se puede, porque no se han implementado los mecanismos que frenen estas conductas, no hay arcos carreteros ni cámaras ; además, en la capital sólo se resguardan los videos de las cámaras siete días, que no son suficientes, se requieren al menos tres meses y que la estructura tecnológica de investigación se actualice .

