▲ Laura, Paula y Alejandra no cejaron en sus sueños y ahora encabezan sus propios negocios en China, adonde llegaron tras muchas peripecias. Foto Sandra Hernández García

Paula Vega, quien estudió historia del arte, no tenía idea de lo que implican los negocios; sin embargo, tras la sugerencia de su esposo de estudiar dicha carrera, se convirtió en emprendedora y ahora está por lanzar un mezcal mexicano en China de nombre Nan Dob.

Estaba en un país diferente, desde el idioma, no podía comunicarme, pero tomé la decisión de hacer algo por mi vida y por mis sueños. Sabía que me apasionaba compartir historias, fotografías y decidí enseñar al mundo lo que es China , dice la joven influencer, cuya cuenta de TikTok llamada Los ojos de Lau, cuenta con más de 46 mil seguidores.

Laura Ugalde es una joven que creció en un seno familiar donde su madre y hermana decidieron dedicarse al hogar y a la familia, pero ella no quería repetir la misma historia . A sus 18 años, se fue a estudiar en busca de ser independiente; tras un viaje a Alemania en el que dice cometí muchos errores , se vino a China, “donde tuve que construirme desde cero.

Su núcleo familiar estaba integrado por mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera, por lo que nunca tuvo un no para realizar sus proyectos.

A veces no medimos las oportunidades que hay aquí en China, pero estudiamos el mercado, hicimos muchas pruebas, cometíamos errores y aprendimos. Tardamos dos años en desarrollar el mezcal, fue difícil porque es una industria muy masculina; imagínense, sólo había dos baristas mujeres, luego lanzamos la marca. Esto es aventarte y no tener miedo a que te digan que no; al contrario, es decir sí a los sueños que quieres.

Alejandra García comenzó su historia en la UNAM, donde estudió medicina, posteriormente trabajó en una empresa que la trajo a vivir en China y aquí hizo su vida. Ya se había adaptado cuando fue reubicada en Nueva York; luego renunció a su puesto por seguir a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida . Fue así que volvió al gigante asiático tras enfrentarse a este tipo de comentarios: “te vas siguiendo a un hombre.

Yo no estudié finanzas, comercio o negocios, y tuve que empezar a hacerlo, a estudiar el mercado en China, así comencé con Clínicas Xavari. Ahora siento la responsabilidad de empoderar a las mujeres , comenta Alejandra, cuya empresa se enfoca en la medicina estética.