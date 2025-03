E

n América Latina tenemos larga experiencia en procesos de paz, de no menos de tres décadas. Me refiero a las negociaciones entre las guerrillas de El Salvador y Guatemala con los respectivos gobiernos, y más recientemente de las FARC colombianas. Me interesa, en particular, reflexionar muy brevemente cómo esos procesos incidieron en los movimientos de los pueblos.

Los Acuerdos de Chapultepec se firmaron en enero de 1992 entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño, para poner fin a una guerra que cobró 75 mil vidas, en su inmensa mayoría campesinos. Se crearon algunas instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y la Policía Nacional Civil, donde se insertaron los guerrilleros desmovilizados y los paramilitares.

Se repartieron algunas tierras a las familias campesinas, pero la oligarquía terrateniente ya no habitaba sus fincas porque huyó durante la guerra. Aunque se había acordado la democratización del país, luego de tres décadas observamos que no hubo avances sino retrocesos que hicieron posible que un personaje como Nayib Bukele llegara al gobierno, en una sociedad atemorizada por la violencia criminal.

Lo más importante, empero, es que el más potente movimiento popular de la región colapsó, durante y después de la década de guerra. Aunque el conflicto armado desbarató a las principales organizaciones campesinas y estudiantiles, tanto por la brutal represión como por la política de las vanguardias armadas de reclutar a sus cuadros para engrosar las guerrillas, al final del conflicto había posibilidades de reconstruir los movimientos.

Pude comprobar, en algunos departamentos de El Salvador, que las familias que retornaban a los pueblos que debieron abandonar por el terror militar (las repoblaciones ), estaban comenzando a recrear aquellas comunidades de resistencia y lucha, a través de trabajos colectivos y emprendimientos comunitarios. Pero las direcciones de las vanguardias les dieron la espalda, se volcaron en la política electoral y no volvieron a contactar a sus bases, salvo para pedirles el voto.