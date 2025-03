▲ Para recuperar su libertad, los coacusados del ex gobernador de Michoacán deben declararse culpables de participar en el desvío de 3 mil mdd. En la imagen, familiares de los ex funcionarios. Foto Cristina Rodríguez

Lo anterior ocurrió ayer durante una audiencia que comenzó a las 11 horas y hasta el cierre de esta edición continuaba en desarrollo, pues no se había definido si los cuatro ex servidores públicos serían vinculados a proceso o no.

Sin embargo, los representantes legales de los imputados Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad, señalaron que la Inmobiliaria DIP ya pagó más de 900 millones de pesos al gobierno michoacano para subsanar las irregularidades en que incurrió, y pidieron que con esa cantidad se dé por cubierta la responsabilidad de los ex colaboradores del prófugo Aureoles Conejo.

Durante más de 12 horas, los representantes de los imputados y los agentes del Ministerio Público debatieron algunos elementos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, tratando de desvirtuar las acusaciones, entre ellas las firmas que aparecen en los contratos y disposiciones financieras con que se pagó a Inmobiliaria DIP la construcción de los cuarteles.

Para ello, la defensa de Maldonado Mendoza presentó un peritaje privado que señala que no todas las firmas corresponden a su cliente, pero la FGR pidió que se realizara otro análisis, pero de especialistas en grafología de la propia institución ministerial, y los abogados del acusado bloquearon esa posibilidad.