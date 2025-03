“A largo plazo las cosas se siguen viendo muy fuertes, por los fundamentos que tiene la economía mexicana; no se van a eliminar y son: la vecindad con el principal mercado, la complementación factorial, que es la demográfica o la abundancia de capital.

En caso de que los aranceles, impuesto al comercio exterior de bienes y servicios, sean aplicados, su vigencia no será permanente, sostuvieron economistas del grupo, en conferencia de prensa este jueves.

“A 30 años de experiencia de un tratado comercial que ha sido ampliamente exitoso y ha transformado la realidad productiva en la región, esas son cosas que no desaparecen y no pueden desaparecer, se pueden modificar, se pueden ver impactadas, se pueden afectar pero no eliminar tan rápido.

Esos son activos que permiten un anclaje para la economía mexicana en el largo plazo que no van a desaparecer , afirmó Gómez Alcalá en conferencia de prensa celebrada en el marco de la 33 Reunión Plenaria de Banamex.

En acto diferente, Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que el gobierno federal ha respondido de una manera inteligente, con templanza y firmeza, a los varios anuncios del presidente Trump sobre la imposición de aranceles.